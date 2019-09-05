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PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi.

Spor / 05 Eylül 2019 Perşembe 19:11
PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'in 3. haftasında sarı-kırmızılı takımın Kayserispor ile yaptığı maçta sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı cezası verdiği belirtildi.

Kurulun ayrıca deneyimli teknik adamı 19 bin lira para cezasına çarptırdığı da kaydedildi.



DERBİDE OLMAYACAK

Fatih Terim'e 2 maç ceza indirimi gelmediği takdirde Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak.

Fatih TerimKayserisporSüper Lig


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