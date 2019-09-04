Beyaz Gazete Ana Sayfa

Türk güreşinin acı günü

Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, hayata gözlerini yumdu.

Spor / 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:37
Türk güreşinin acı günü

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da uzun süredir tedavi gören şampiyon güreşçi Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti. Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kış’ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Anıt Mezarı’na defnedilecek.

BaşsağlığıGüreşTürkiyeKarşıyakaŞampiyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar