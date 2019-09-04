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Sultanlar yarı finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda adını yarı finale yazdırdı.

Spor / 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:52
Sultanlar yarı finalde!

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2019 Kadınlar EuroVolley'de çeyrek final mücadelesinde 12 bin seyircinin önünde Türkiye, CEV Avrupa sıralamasında 2. sırada yer alan Hollanda'yı 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle mağlup etmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı!



Turnuvada çeyrek finalde Filenin Sultanları ile karşılaşana kadar rakiplerine set dahi vermeyen Hollanda, güçlü oyunumuza karşı direnemedi. 78 dakikada zaferle sahadan ayrıldık.

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi, Polonya ile Almanya'yı bir araya getiren karşılaşma sonrasında belli olacak.

PolonyaHollandaFilenin SultanlarıTürkiyeÇeyrek Final


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