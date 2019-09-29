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Sinan Engin'den Beşiktaş taraftarına sağduyu çağrısı

Futbol duayeni Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin, Beyaz Futbol programında taraftara sağduyu çağrısında bulundu

Spor / 29 Eylül 2019 Pazar 23:37
Sinan Engin'den Beşiktaş taraftarına sağduyu çağrısı
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Beşiktaş'ın 6 haftadır devam eden kötü performansı futbol medyasında da yoğun yankı buldu. Beşiktaş'ın kötü gidişatından rahatsız olan kulüp taraftarlarını da çileden çıkarttı. Gelen tepkilerden dolayı Kulüp Başkanı Fikret Orman olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştı. 

Beşiktaş camiasının tanınan isimlerinden eski futbolcu Sinan Engin Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programında taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu. 

'TAKIMINIZA SAHİP ÇIKIN'

Kulübün kötü gidişatıyla ilgili yorumlarda bulunan Engin, 'Beşiktaş kulübünün asıl sahibi taraftarlardır. takımınıza sahip çıkın.' ifadelerini kullandı.  

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