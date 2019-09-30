Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'a iyi haber!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı PSG maçı öncesinde Fransız ekibin kadrosu belli oldu. PSG'de kart cezalısı olan Neymar ve sakatlığı bulunan Cavani kadroya alınmadı.

Spor / 30 Eylül 2019 Pazartesi 20:25
Galatasaray'a iyi haber!

Şampiyonlar Ligi'nde yarın gece temsilcimiz Galatasaray'la kritik bir randevuya çıkacak olan Paris Saint Germain'in 21 kişilik maç kadrosu bugün resmen açıklandı. Fransız kulübünün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda kart cezalısı olan Neymar'ın yanı sıra Julian Draxler ve Toulouse maçında kalçasından sakatlanan Edinson Cavani'nin İstanbul'a götürülmeyeceği belirtildi.



İŞTE PSG'NİN GALATASARAY MAÇ KADROSU

İşte PSG'nin Sarı Kırmızılılar'la oynayacağı dev maçın kadrosunda yer alan isimler: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Laywin Kurzawa, Juan Bernat, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Adil Aouchiche, Eric Maxim Choupo-Moting, Angel Di Maria, Kylian Mbappe ve Mauro Icardi.

Sarı KırmızılılarThiago SilvaParis Saint GermainEdinson CavaniGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar