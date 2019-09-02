Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:



'Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti



2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti



2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti



Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.'





