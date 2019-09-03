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Beşiktaş'ta oyuncu listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giyecek oyuncuları açıkladı.

Spor / 03 Eylül 2019 Salı 20:41
Beşiktaş'ta oyuncu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek oyuncuların isimleri şöyle:

Kaleci

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Defans

Gökhan Gönül

Douglas Santos

Domagoj Vida

Enzo Roco

Victor Ruiz Torre

Caner Erkin

Pedro Rebocho

Orta Saha

Mohamed Elneny

Necip Uysal

Kartal Kayra Yılmaz

Erdem Seçgin

Atiba Hutchinson

Oğuzhan Özyakup

Dorukhan Toköz

Adem Ljajic

Jeremain Lens

Tyler Boyd

Georges Kevin N'Koudou

Forvet

Burak Yılmaz

Abdoulay Diaby

Güven Yalçın

Umut Nayir

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