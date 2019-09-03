ABD-Türkiye: 93-92

Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'da Türkiye, ikinci maçında dünya devi ABD'ye uzatmada 93-92 mağlup oldu.



12 Dev Adam, gruptaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etmişti. Ay-yıldızlı ekibimiz gruptaki üçüncü maçını perşembe günü saat 11.30'da Çekya ile oynayacak.



İLK PERİYOT: 26-21



İKİNCİ PERİYOT: 47-42



ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 65-61



DÖRDÜNCÜ PERİYOT: 81-81







A MİLLİ TAKIM İLK 5: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden



ABD İLK 5: Walker, Mitchell, Tatum, Barnes, Turner







Wilbekin yedek başladı



Milli Takımımız'da Scottie Wilbekin, Japonya mücadelesinde olduğu gibi ABD maçına da yedekler arasında başladı.







Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.







ABD Başantrenörü Gregg Popovich de Çekya karşısında sahaya sürdüğü Mitchell, Walker, Barnes, Tatum, Turner ilk beşi A Milli Takım karşısında da görevlendirdi.







Çinli basketbolseverlerin özellikle Popovich'e sevgi gösterisi dikkati çekti.































