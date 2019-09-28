Max Kruse tartışması Beyaz Futbol stüdyosunu karıştırdı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'nin Galatasaray derbisinde İstiklal marşını okuması spor gündemine bomba gibi düştü.



Kruse'nin bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.



Taraftarlardan yoğun beğeni alan hareket Beyaz Tv'nin sevilen programı Beyaz Futbol'unda gündemindeydi.



Konuyla ilgili yorum yapan Ahmet Çakar'ın Kruse'nin bu hareketini popülist bulması üzerine stüdyo karıştı.



Kruse'ye olan yakınlığıyla bilinen Türk televizyonlarının sevilen ismi Acun Ilıcalı programa telefonla bağlanarak Ahmet Çakar'a cevap verdi.





