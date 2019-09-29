Beşiktaş dağıldı. Trabzon dörtledi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazandı.



Trabzonspor'un gollerini 31. dakikada kendi kalesine Dorukhan Toköz, 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme attı. Beşiktaş'ın golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti.



Trabzonspor puanını 9 yaparken 7. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.