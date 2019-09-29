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Beşiktaş dağıldı. Trabzon dörtledi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maç 4-1 ev sahibi üstünlüğüyle sona erdi

Spor / 29 Eylül 2019 Pazar 20:55
Beşiktaş dağıldı. Trabzon dörtledi
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 31. dakikada kendi kalesine Dorukhan Toköz, 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme attı. Beşiktaş'ın golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Trabzonspor puanını 9 yaparken 7. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.

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