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Vida göbeğe, Gökhan gönül sağa

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Abdullah Avcı kadrosunu kurdu. Cezası biten Vida 11’e dönecek, Gökhan Gönül sağ beke geçecek.

Spor / 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
Vida göbeğe, Gökhan gönül sağa

Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, yarın Trabzon deplasmanında boy gösterecek. Hafta içinde yönetim kurulunun aldığı olağanüstü genel kurul kararı gölgesinde bu maça hazırlanan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Abdullah Avcı, sahaya süreceği 11’i de hemen hemen oluşturdu. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Vida, bu maçta sahadaki yerini alacak. Vida’nın yanında ise Necip forma giyecek. Hırvat oyuncunun dönmesiyle Gökhan Gönül de sağ beke geçecek.

Ljajic’in yerine Oğuzhan

Başakşehir maçında hakeme yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Ljajic’in yokluğunda Oğuzhan ilk 11’de olacak. Avcı’nın gol yollarındaki en önemli kozu ise Burak Yılmaz. Beşiktaş’ın Trabzonspor deplasmanındaki muhtemel 11’i şu şekilde:

Karius-Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner - Atiba, Dorukhan, Diaby (Güven), Oğuzhan, N’Koudou - Burak Yılmaz.

TrabzonsporTeknik DirektörGenel KurulBurak YılmazGökhan Gönül


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