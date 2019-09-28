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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 113 ülke izleyecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, tam 113 ülkede yayınlanacak. Kritik maç 19 farklı dilden servis edilecek.

Spor / 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:18
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 113 ülke izleyecek

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ülkemizde büyük önem taşıyan dev derbi, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında naklen yayınlanacak.

DERBİYİ KAZANAN 2.7 MİLYON TL ALACAK
Yayıncı kuruluş beIN Sports, kritik mücadeleyi tam 113 ülkeye 19 farklı dilde servis edecek.

Derbiyi kazanan takım ise yayın gelirinden 2.7 milyon TL alacak.

FenerbahçeSüper LigTürkiyeGalatasaray


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