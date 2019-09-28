Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 113 ülke izleyecek

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



Ülkemizde büyük önem taşıyan dev derbi, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında naklen yayınlanacak.



DERBİYİ KAZANAN 2.7 MİLYON TL ALACAK

Yayıncı kuruluş beIN Sports, kritik mücadeleyi tam 113 ülkeye 19 farklı dilde servis edecek.



Derbiyi kazanan takım ise yayın gelirinden 2.7 milyon TL alacak.

