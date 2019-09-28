Derbide gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sona erdi.



Çakır VAR'a gitti



58. dakikada Cüneyt Çakır, penaltı pozisyonun öncesinde orta sahada Babel'in elle oynadığını tespit etti ve Fenerbahçe lehine endirekt vuruş verdi.



Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 39 maça yükseltti.



Bu sonuçla Fenerbahçe 11 puanla 2. sırada yer aldı. Galatasaray ise 9 puanla 5. sırada bulunuyor.