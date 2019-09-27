Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 30 günlük hak mahrumiyeti ve 20 bin TL’lik para cezasını oy birliği ile kaldırdı.

Spor / 27 Eylül 2019 Cuma 14:15
Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle aldığı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezasını kaldırdı. Bu kararla sarı-lacivertlilerin başkanı, yarın oynanacak Galatasaray derbisini protokol tribününden takip edebilecek.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

'Fenerbahçe'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 1030'da Fenerbahçe vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'

Ali YıldırımTahkim KuruluFenerbahçe BaşkanıFenerbahçePara Cezası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar