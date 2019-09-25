Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mehmet Çakmak Uyar'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar’ın cezasını açıkladı.

Spor / 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:02
Mehmet Çakmak Uyar'ın cezası belli oldu

Süper Ligin 4.haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Mehmet Çakmakuyar’ın cezası belli oldu.

PFDK, dün yaptığı toplantısında Mehmet Çakmak Uyar’ın dosyasını karara bağladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) verdiği karar doğrultusunda Mehmet Çakmak Uyar’a sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL. para cezası vermeyi uygun gördü. Galatasaray ile Kayseri’de oynanan müsabaka sonrasında da Kayserispor Başkanı Erol Bedir PFDK’ya sevk edilmiş ve hem hak mahrumiyeti hem de para cezası almıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin KuruluPara CezasıMehmet ÇakmakGalatasarayAntalyaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar