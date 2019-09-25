Mehmet Çakmak Uyar'ın cezası belli oldu

Süper Ligin 4.haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Mehmet Çakmakuyar’ın cezası belli oldu.



PFDK, dün yaptığı toplantısında Mehmet Çakmak Uyar’ın dosyasını karara bağladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) verdiği karar doğrultusunda Mehmet Çakmak Uyar’a sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL. para cezası vermeyi uygun gördü. Galatasaray ile Kayseri’de oynanan müsabaka sonrasında da Kayserispor Başkanı Erol Bedir PFDK’ya sevk edilmiş ve hem hak mahrumiyeti hem de para cezası almıştı.