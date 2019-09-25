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Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor / 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:19
Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla devam ettirdikleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

Teknik DirektörCan BartuGalatasaray


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