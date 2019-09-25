Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak dev maçları yönetecek hakemler açıklandı.



Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.



Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Bu maçın VAR hakemi olarak Serkan Tokak görev alacak.