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Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor / 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:15
Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak dev maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Bu maçın VAR hakemi olarak Serkan Tokak görev alacak.

FenerbahçeSüper LigAli PalabıyıkGalatasarayCüneyt Çakır


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