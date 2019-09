Daniel Sturridge keyifleri kaçırdı

Trabzonspor taraftarının izlemek için büyük bir heyecanla beklediği İngiliz oyuncu Daniel Sturridge’nin sağlık durumu bordo-mavililerin keyfini kaçırdı. Karadeniz ekibinin transferinde yetkilendirdiği Sertaç Güven’in uzun uğraşlar sonrası imza attırdığı İngiliz oyuncu, Trabzonspor’un Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı toplam 10 resmi maçta sadece 64 dakika forma giyebildi. Süper Lig’de 20 dakika ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise 44 dakikada sahada kalan oyuncunun fiziksel açıdan eksiklikleri ve hazır olmadığı görülürken, üst üste yaşadığı sakatlıklar ise camiada moralleri bozdu. Sakatlıklar nedeniyle üst üste kayıplar yaşayan bordo-mavililer de kadro derinliği kaybolurken, büyük umutlarla transfer edilen Sturridge’nin sağlık durumuyla ilgili gelen haberler üzerine Teknik Direktör Ünal Karaman, kadro içerisinden yeni bir forvet oyuncusu kazanabilmenin hesaplarını yapıyor.



OYNAMAYI ÇOK ARZU ETMİŞTİ



UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında İspanya’nın Getafe takımıyla oynanan müsabakada 44 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu, Süper Lig’in 5. haftasında oynanan DG Sivasspor müsabakasında oynamayı çok arzu ettiğini ve ilk on birde başlamak için sabırsızlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Maçtan iki gün önce oyuncuya yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edildi. Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılan oyuncunun Beşiktaş maçında sahada olma ihtimali ise düşük görünüyor.



YÖNETİMİN ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞI EN MALİYETLİ TRANSFER



Göreve geldiği günden beri transferde titiz hareket ederek isabetli transferlerin yanı sıra yüksek maliyetli transfer dönemini kapatan yönetim kurulu garanti ücreti ve her yıl için 2 milyon Euro imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon 500 bin Euro alacak olan Daniel Sturridge transferiyle, görevde bulundukları süre zarfında en yüksek maliyetli transfere imza attı. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle şansız bir dönemden geçen bordo-mavili kulüp şimdiye kadar İngiliz oyuncudan bekleneni alamadı.



İngiliz golcünün futbol kariyerinde yaşadığı sakatlıklar ve uzak kaldığı dönemler:



2019-20 Trabzonspor: antrenman eksikliği ve aşil tendon problemleri 23 gün, 8 maç



2017-18 West Bromwich: uyluk sakatlığı 55 gün, 8 maç



2017-18 Liverpool: Uyluk sakatlığı 51 gün, 11 maç



2017-18 Liverpool: Uyluk yaralanma 16 gün, 2 maç



2016-17 Liverpool: Hip yaralanma 4 gün, 1 maç



2016-17 Liverpool: kalça problemleri 27 gün, 3 maç



2016-17 Luiverpool: hasta 12 gün, 1 maç



2016-17 Liverpool: Buzağı yaralanma 25 gün, 5 maç



2016-17 Liverpool: Hip yaralanma 14 gün, 1 maç



2015-16 Liverpool: Uyluk yaralanma 41 gün, 10 maç



2015-16 Liverpool: Diz ödem 25 gün, 7 maç



2014-15 Liverpool: Hip yaralanma 167 gün, 16 maç



2014-15 Liverpool: Uyluk yaralanma 71 gün, 18 maç



2014-15 Liverpool: Uyluk gerginlik 28 gün, 6 maç



2013-14 Liverpool: Ayak bileği burkulması 36 gün, 8 maç



2013-14 Liverpool: Rehin diz bağ yırtığı 42 gün, 9 maç



2012-13 Liverpool: Kasık problemleri 8 gün, 1 maç



2012-13 Chelsea: Uyluk yaralanma 37 gün, 11 maç



2008-09 Manchester City: Virüs hastalığı 14 gün, 4 maç



2008-09 Manchester City: Ayak bileği yaralanmaları 28 gün, 6 maç



(Gökmen Şahin/İHA)