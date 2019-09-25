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Beşiktaş taraftarının 'Sergen Yalçın' tezahüratı rahatsız etti

Süper Lig’de pazartesi günü oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, siyah-beyazlı taraftarının maçın bir bölümünde Sergen Yalçın lehine tezahürat yapması Malatyalı taraftarları rahatsız etti.

Spor / 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
Beşiktaş taraftarının 'Sergen Yalçın' tezahüratı rahatsız etti

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 5.haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir maçında, tribünlerden yükselen ’Sergen Yalçın’ tezahüratları, Malatya cephesinde rahatsızlık oluşturdu. Yeni Malatyaspor taraftarlar "Hocamızı bırakmayız, sezon sonuna kadar bizimle" şeklinde sosyal medya başlıkları oluşturularak sarı - kırmızılı yönetime sesini duyurmaya çalıştı.

BTC Turk Yeni Malatyaspor’un başında 4 Avrupa, 5 de lig karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın’ın bu 9 maçlık periyotta ortaya koyduğu performans alkış alırken, bazı spor yorumcularının ise ligde kötü giden takımların başına teknik adam olarak Yalçın’ın ismini önermelerine neden oldu.

Beşiktaş taraftarının, takımının son oynanan lig müsabakasında tribünlerde Sergen Yalçın ismiyle tempo tutması Yeni Malatyaspor camiasını rahatsız ederken, Başkan Adil Gevrek yönetiminin olası senaryolar karşısında da bir B planını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Sosyal MedyaSergen YalçınYeni MalatyasporMedipol BaşakşehirYükselen


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