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Sivasspor evinde geçit vermiyor

Kırmızıbeyazlılar, bu sezon evinde yaptığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmedi Ligde dün Trabzonspor'u 21 mağlup eden Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Spor / 24 Eylül 2019 Salı 09:59
Sivasspor evinde geçit vermiyor

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bu sezon evinde oynadığı 3. maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 3 maçlık periyotta 7 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Sezona evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalırken, 5. haftadaki iç saha maçında da Trabzonspor'u 2-1 yenme başarısı gösterdi.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

3 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

Ligde dün Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Ligdeki son 3 maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilip, ardından Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'a 2-1 üstünlük sağlayarak galibiyet hasretini sonlandırdı.

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