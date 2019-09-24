Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu

UEFA, 2021, 2022 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı.



UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.







2020'DE TÜRKİYE'DE OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI



Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.