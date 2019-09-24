Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu

Final maçı, 2021'de Rusya'daki St. Petersburg Stadı'nda, 2022'de Almanya'daki Allianz Arena'da ve 2023'te İngiltere'deki Wembley Stadı'nda oynanacak

Spor / 24 Eylül 2019 Salı 21:30
Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu

UEFA, 2021, 2022 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.



2020'DE TÜRKİYE'DE OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

AlmanyaPetersburgİngiltereLondraAtatürk Olimpiyat Stadı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar