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Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor / 24 Eylül 2019 Salı 14:09
Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi.

Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Metin OktayTeknik DirektörFenerbahçeFlorya


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