Fikret Orman'dan flaş karar

Süper Lig'de ilk 5 hafta sadece 5 puan alabilen Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.



İşte Orman'ın açıklamaları: 'Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım. Beşiktaş için büyük mücadeleler verdik. Kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından ve taraftarından aldım. İlk geldiğimde Beşiktaş'ın taraftar oranı yüzde 16'ydı.



'Tüm maçlarımızı deplasmanlarda oynadık'



Beşiktaş'ın marka değerine inanılmaz yatırımlar yaptık. Başkanlık süresince kimseye askıntı olmadım, kimseden yardım istemedim, hiçbir kampanya düzenlemedim. Feda senesinde kapalı tribün bomboştu. Stadın inşaat süresince hayatımı burada geçirdim. Çok zor günlerde geldik. Gezi olaylarının tam göbeğindeydik. Hamdolsun stadı yaptık. 2 sene Avrupa'ya gidemedik. Tüm maçlarımızı deplasmanlarda oynadık. Gelirimiz yoktu. Stadı bitirdik. Kendi evinde oynamadan şampiyon olduk. Demba Ba ve Mario Gomez'ler geldi. O süreçte Türkiye'nin her tarafını gezdik. Rakiplerimiz bir araya gelip bizimle mücadele etmeye başladılar. Başkanlık dönemimde Beşiktaş'ın büyüklerine sahip çıktık. Fulya'ya kamp tesisi yaptık. Oraları düzelttik. Fulya'daki tesislere 'Baba Hakkı'nın ismini verdik. 1903 Akatlar'ı yaptık. Pendik rezil haldeydi, her şeyi yeniden yaptık. Sosyal tesisler için uğraştık.



'Pusu kültürü oluşturuldu'



Fulya AVM'si 15 güne kadar açılacak. Çok da hoş olduğunu düşünüyorum. Emeğine sağlık Ahmet abi (Ahmet Nur Çebi). Süreçleri niçin anlatıyorum. Geçen sene Beşiktaş'ta iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Bunlarla muhatap olmak yorucuydu. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek verirken, gösterilen tepkiler üzücü. Biz Beşiktaş'ı yönetmeye çalışırken 'Pusu kültürü' oluşturuldu. Pusu kültüründen bu iş başka bir noktaya gitti. 'Yapmayın Beşiktaş'a sahip çıkın' dedik. Son dönemde hep bir negatiflik, mutsuzluk var ve bana şiddetle yansıtmaya çalışıyorlar.



'Sürecimi tamamlıyorum'



Maliyeti düşürerek radikal kararlar almamız gerekiyordu, bunu da yaptık. Kırgın ve üzgünüm. Namusumuz sorgulanır hale geldi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol' diye bağırıyorlar. Beşiktaş'ın demek ki kan değişikliğine ihtiyaç var. Yarın yönetim kurulunu olağanüstü olarak toplayacağım. Olağanüstü Genel Kurula gideceğim. Sürecimi tamamlıyorum.'

