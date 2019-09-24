Beyaz Gazete Ana Sayfa

Başkan Orman istifa dedi sosyal medya yıkıldı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın bugün yaptığı istifa açıklaması sonrası sosyal medyada Yıldırım Demirören, Ahmet Nur Çebi ve Ethem Sancak isimleri gündem oldu.

Spor / 24 Eylül 2019 Salı 16:02
Başkan Orman istifa dedi sosyal medya yıkıldı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün statta düzenlenen sponsorluk anlaşması sonrasında istifa edeceğini açıkladı.

Başkan Orman'ın, “Çok mücadele ettim. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'le görüşerek, görevi bırakacağız. Beşiktaş'a yaptıklarım helal olsun. Yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım” açıklamasının ardından, sosyal medyada gündem Beşiktaş'ın yeni başkanının kim olacağı konusu oldu. Bu açıklamadan dakikalar sonra siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören, Ahmet Nur Çebi ve Ethem Sancak'ın isimleri twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi ve Türkiye'nin gündemine oturdu.

Fikret OrmanYıldırım DemirörenDivan KuruluAhmet Nur ÇebiBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar