Yılın futbolcusu belli oldu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.



FIFA tarafından 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 4. kez dağıtıldı.



Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Barcelona'dan Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.







YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ KLOPP



İngiliz kulübü Liverpool'un başında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alman Jürgen Klopp, Josep Guardiola (Manchester City) ve Mauricio Pochettino'nun (Tottenham) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.







Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Jill Ellis aldı.



Liverpool'dan Brezilyalı Alisson Becker, yılın erkek kalecisi, Atletico Madrid'de oynayan Hollandalı Sari van Veenendaal da yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü



Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Macaristan liginde Debrecen forması giyen Daniel Zsori'ye gitti.



FIFA Fair Play Ödülü'nü, İngiltere Championship ekibi Leeds United'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa kazandı. Arjantinli teknik adam, 1-1 biten maçta, takımının Aston Villalı bir futbolcu sakatlık yaşadığı sırada gol atması nedeniyle oyuncularına bilerek gol yemeleri için talimat vermişti.



FIFA Taraftar Ödülü ise otistik ve görme engelli oğlunu Palmeiras Kulübünün maçlarına götürerek, karşılaşma boyunca sahada olanları ona anlatan Brezilyalı Silvia Grecco'ya verildi.



YILIN 11'LERİ



FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:



Erkekler



Kaleci: Alisson Becker (Liverpool/Brezilya)



Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool/Hollanda), Matthijs de Ligt (Juventus/Hollanda), Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya), Marcelo (Real Madrid/Brezilya)



Orta saha: Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan), Frenkie de Jong (Barcelona/Hollanda), Eden Hazard (Chelsea/Belçika)



Forvet: Kylian Mbappe (PSG/Fransa), Lionel Messi (Barcelona/Arjantin), Cristiano Ronaldo (Juventus/Portekiz)







Kadınlar



Kaleci: Sari van Veendaal (Atletico Madrid/Hollanda)



Savunma: Lucy Bronze (Olympique Lyon/İngiltere), Nilla Fischer (Linkopings/İsveç), Kelly O'Hara (Utah Royals/ABD), Wendie Renard (Olympique Lyon/Fransa)



Orta saha: Julie Ertz (Chicago Red Stars/ABD), Amandine Henry (Olympique Lyon/Fransa) Rose Lavelle (Washington Spirit/ABD)



Forvet: Alex Morgan (Orlando Pride/ABD), Megan Rapinoe (Reign/ABD), Marta Vieria (Orlando Pride/Brezilya)

