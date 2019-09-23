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Trabzonspor son dakikada yıkıldı!

Süper Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştı. Demir Grup Sivasspor müsabakayı 2-1 kazandı.

Spor / 23 Eylül 2019 Pazartesi 22:07
Trabzonspor son dakikada yıkıldı!

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Fernando ve 90+5. dakikada Uğur Çiftçi kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 3. dakikada Avdijaj'dan geldi.



SÖRLOTH PENALTI KAÇIRDI

Trabzonspor 80. dakikada Sörloth ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 8'e çıkarırken, Trabzonspor 7 puanda kaldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Sivasspor ise lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

SivassporCem SatmanKınalıFatih AksoyYaşar Kemal


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