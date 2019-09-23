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Juventus da Vedat Muriç'i takibe aldı

Attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Vedat Muriç, Lazio, Napoli, Tottenham ve Monaco'nun ardından İtalyan devi Juventus'un da dikkatini çekti.

Spor / 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:32
Juventus da Vedat Muriç'i takibe aldı

Sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı.

Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin en büyük gol umudu şüphesiz Vedat Muriç olacak.

5 maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran 1 de asist yapan Kosovalı golcü, Lazio, Napoli, Tottenham ve Monaco gibi dev kulüplerin dikkatini çekmişti.

İyi performansını milli takımda da sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, bu kez İtalyan devi Juventus'un radarına girdi.

DERBİDE İZLEYECEKLER
Juve'nin scout ekiplerinin, Vedat'ı izlemek için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İtalyanlar Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alacak.

RIDVAN DİLMEN: DEVLER TAKİP EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Lazio, Napoli, Tottenham ve Monaco’nun Muriç’i izlediğini söylemişti.

AnkaragücüFenerbahçeRıdvan DilmenGalatasarayTottenham


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