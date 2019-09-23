Beşiktaş ile Başakşehir puanları paylaştı

BEŞİKTAŞ: 1 - BAŞAKŞEHİR: 1



CANLI ANLATIM:



MAÇ SONA ERDİ



86' Oyuncu Değişikliği Mahmut Tekdemir Arda Turan



84'Gool...Beşiktaş 1-1 Başakşehir (Burak Yılmaz- Penaltı)

74' Oyuncu değişikliklerinin ardından Gulbrandsen satrfor pozisyonunda görev yapıyor. Sol tarafa geçen İrfan Can'ın yerinde ise Mehmet Topal mücadele ediyor.



74' Konuk ekipte golün sahibi Enzo Crivelli oyundan alınırken yerine Mehmet Topal giriyor.



72' Rakibini faulle durduran Necip Uysal sarı kart gördü.



68' Beşiktaş'ta Diaby oyundan alındı. Orkan Çınar oyunda.Abdoulay Diaby - Orkan Cinar



68' Beşiktaş'ta Caner Erkin sol çaprazdan kaleye sokuldu. Açıyı buldu. Vuruşunda top kaleye paralel bir şekilde taca çıktı.



65' Beşiktaş'ta Douslas yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.Douglas - Oguzhan Özyakup



62' Başakşehir tehlikeli geldi! Gulbrandsen'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan vuruşu Karius'tan döndü!



55' Gool.. Beşiktaş 0-1 Başakşehir (Crivelli)



51' Beşiktaş kazandığı topla hızlı çıktı fakat kalesini terkeden Mert, Burak Yılmaz'a geçit vermedi ve topu uzaklaştırdı.



49' İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından şutunu attı ancak top üstten dışarı gitti.



48' Sağ kanattan topla ilerleyen Visca topu sol ayağına alıp kaleyi yokladı fakat top kaleci Karius'ta kaldı.

46' Maçın ikinci yarısı başladı.

45' İlk devre sona erdi.



39' Hava topu mücadelesinde Gulbrandsen'in müdahalesi ile yerde kalan Douglas ufak bir sakatlık geçirdi fakat oyuna devam ediyor.



36' Başakşehir son dakikalarda topla daha fazla oynamaya başladı.



34' Sarı Kart Douglas Pereira dos Santos.



31' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.



26' Maçın geride kalan bölümlerinde topla en çok buluşan isimler Beşiktaş'tan Douglas ve Gökhan Gönül oldu.

23' Burak Yılmaz orta sahada yaptığı baskıyla topu Epureanu'dan söktü ve rakip ceza sahasına kadar atağı sürükledi fakat ceza sahasına girerken topu kaybetti.



22' Gulbrandsen'in uzak mesafeden attığı sert şut kaleci Karius'tan döndü. Pozisyonu takip eden Edin Visca seken topa istediği vuruşu yapamadı.



21' N'Koudou rakibi Caiçara'dan çok güzel sıyrıldı ve son çizgiden içeri çevirdi ancak top kaleci Mert'in ellerinde kaldı.



15' Karşılaşmanın geride kalan bölümlerinde topla daha çok oynayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu.



12' Başakşehir bir kez daha sol kanattan tehlike yaratmak istedi fakat Gökhan Gönül yine rakibine geçiş izni vermedi.



10' Maçta geride kalan dakikaların büyük bir bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da şu ana kadar net pozisyon üretmekte zorluk çekti.



8' Beşiktaş'ın topa sahip olduğu anlarda sol bek Caner Erkin sık sık orta alana yaklaşarak oyun kurmaya yardımcı oluyor.



8' Sarı Kart Mahmut Tekdemir.



7' Sarı Kart Burak Yılmaz.



3' Edin Visca sağ taraftan taşıdığı topu penaltı noktasındaki Crivelli'ye aktarmak istedi fakat Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.



1' Maç başladı.



Ligde oynadığı 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen, UEFA Avrupa Ligi'ne ise mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Başakşehir'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.



İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak



Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, İrfan, Arda, Crivelli