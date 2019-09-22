Galatasaray, Malatya deplasmanından 1 puanla döndü

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor 89. dakikada bulduğu golle Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Zorlu maçta Aslan, Jean Michael Seri'nin 23. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 önce geçse de 89'da Guilherme son sözü söyledi: 1-1. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 7 puana çıktı.
Fatih Terim'in öğrencileri Malatya deplasmanında oldukça 2 puan bıraktı. Fenerbahçe'yi konuk edecekleri dev derbi öncesi Galatasaray 5. hafta sonunda Fenerbahçe'nin iki puan gerisine düştü.