Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray, Malatya deplasmanından 1 puanla döndü

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor 89. dakikada bulduğu golle Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.

Spor / 22 Eylül 2019 Pazar 19:59
Galatasaray, Malatya deplasmanından 1 puanla döndü
Foto Galeri için tıklayın

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Zorlu maçta Aslan, Jean Michael Seri'nin 23. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 önce geçse de 89'da Guilherme son sözü söyledi: 1-1. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 7 puana çıktı.



Fatih Terim'in öğrencileri Malatya deplasmanında oldukça 2 puan bıraktı. Fenerbahçe'yi konuk edecekleri dev derbi öncesi Galatasaray 5. hafta sonunda Fenerbahçe'nin iki puan gerisine düştü.

MalatyasporMurat YıldırımBabelEmre MorAhmet Çalık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar