Galatasaray, Malatya deplasmanından 1 puanla döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Zorlu maçta Aslan, Jean Michael Seri'nin 23. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 önce geçse de 89'da Guilherme son sözü söyledi: 1-1. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 7 puana çıktı.







Fatih Terim'in öğrencileri Malatya deplasmanında oldukça 2 puan bıraktı. Fenerbahçe'yi konuk edecekleri dev derbi öncesi Galatasaray 5. hafta sonunda Fenerbahçe'nin iki puan gerisine düştü.

