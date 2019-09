Acun Ilıcalı Beyaz Futbol'da Türk futbol gündemini değerlendirdi

Futbol camiasına yakınlığı ile bilinen Türk televizyonlarının tanınmış ismi Acun Ilıcalı Beyaz Tv'nin sevilen programı Beyaz Futbol'a telefonla bağlandı. Programda Sinan Engin ve Ertem Şener'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Türk futbol gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



'KORNER VE TAÇTA VAR'A BAKILMAZ'



Fenerbahçe ve Ankaragücü maçında kural hatası olup olmadığı çok tartışılan korner pozisyonuyla ilgili konuşan Ilıcalı, 'Ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin hakem hatasıyla gol atmasından her zaman rahatsızlık duyarım. Her zaman adalet duygusunu ön planda tutarım. Geçen sene Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı taç golü var. Orada VAR'a bakılmıyor. Galatasaray'ın itirazı orada yanlıştı. Aynı maçta Fenerbahçe'nin yediği gol de olmayan kornerden orada da Fenerbahçe'nin itirazı anlamsız. Korner ve taçlarda VAR'a bakılmıyor. Kural bu zaten.' ifadelerini kullandı.



'KRUSE'NİN TÜRKİYE'YE ALIŞMASINA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM'



Fenerbahçeli Max Kruse arkadaş olduklarını söyleyen Ilıcalı, 'Kruse Türkiye'ye futbol açısından çok şey vermeye geldi. Çok da temiz bir arkadaşımız. Ben Kruse'nin Türkiye'ye alışmasında Fenerbahçe'yi daha iyi anlamasında yardımcı olmaya çalışıyorum' dedi.



'ALEX'LE İLGİLİ BÜYÜK SÜRPRİZİMİZ VAR'



Fenerbahçe'nin sevilen eski futbolcusu Alex De Souza'nın jübilesiyle ilgili büyük bir sürpriz organize ettiklerini ifade eden Ilıcalı, 'Alex'in jübilesiyle ilgili büyük bir sürprizimiz var ama bunu açıklamak başkanımıza düşer. Güzel şeyler olacak inşallah.' şeklinde konuştu.