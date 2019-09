Kulüplerden Neslican Tay için başsağlığı mesajları

ulüplerden yapılan paylaşımlarda, Neslican Tay'ın kansere karşı verdiği mücadeleye, yaşama azmi ve sevincine dikkat çekildi.



Neslican için Süper Lig kulüplerinin yayınladığı mesajlar şöyle:



FENERBAHÇE: 'Milyonlara vazgeçmemeyi öğrettin, seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız. Huzur içinde uyu...'



BEŞİKTAŞ: 'Mücadelen, umudun ve o güzel gülüşün hiç unutulmayacak... Huzur içinde uyu.'



GALATASARAY: 'Enerjisi, mücadele azmi ve kararlılığıyla kendisi gibi kanserle mücadele edenlere cesaret veren, tüm yaşadıklarına rağmen güler yüzüyle neşe saçan NeslicanTay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican, huzur içinde uyu.'



TRABZONSPOR: 'Verdiğin mücadele cesaretimiz, yaşama sevincin rehberimiz olacak. Huzurla uyu.'



AYTEMİZ ALANYASPOR: 'Dünya, vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar... Mekanın cennet olsun.'



ÇAYKUR RİZESPOR: 'Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim, demiştin... Rize sensiz kaldı. Seni mücadelen ve her ne olursa olsun gülümserken ışıldayan gözlerinle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun.'



YUKATEL DENİZLİSPOR: 'Azmini ve mücadeleni unutmayacağız. Nurlar içinde uyu.'



GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 'Tüm insanlığa belki kazanmayı değil ama vazgeçmemeyi öğrettin... Huzur içinde uyu.'



BTCTURK YENİ MALATYASPOR: 'Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim' 1998 -? Gülen yüzünle hep aklımızda kalacaksın!'



DEMİR GRUP SİVASSPOR: 'Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim, demiştin. Seni ve mücadeleni unutmayacağız.'



ANTALYASPOR: 'Belki bugün aramızda yoksun ama verdiğin mücadele birçoğumuza yol gösterecek. Tüm insanlığa vazgeçmemeyi öğreten Neslican Tay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.'



MKE ANKARAGÜCÜ: 'Azim, mücadele, hırs, inanç... Seni asla unutmayacağız!'



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 'Savaşırken kaybettin ancak her şeye rağmen herkese cesaretinle güçlü olmayı gösterdin. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun...'



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: 'Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim, demiştin; sen kaybetmedin dünya bir meleğini daha kaybetti.'



KASIMPAŞA: 'Azminle, güçlü duruşunla, gülüşünle hepimize cesaret aşıladın. Seni unutmayacağız. Huzur içinde uyu!