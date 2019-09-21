Fenerbahçe moral depoladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.



Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Muriç kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Orgill attı.



Bu sonuçla 10 puana yükselen Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 5 puanla 11. sırada bulunuyor.



ADİL RAMİ İLK MAÇINA ÇIKTI



Fenerbahçe üstünlüğüyle biten maçta yeni transfer Adil Rami ilk maçına çıktı. İlk yarı boyunca sahada olan Rami ikinci yarıda yerini Jailson'a bıraktı.

