Beyaz Gazete Ana Sayfa

TFF'den puan silme cezası!

TFF, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerini gerçekleştirdikten sonra 8 kulübe puan silme cezası verdi.

Spor / 20 Eylül 2019 Cuma 22:51
TFF'den puan silme cezası!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Antalyaspor A.Ş. , Denizlispor, Gençlerbirliği, Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1.Lig'den; Adanaspor A.Ş., Altay, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Erzurumspor, TFF 2.Lig'den; Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe Futbol Kulübü AŞ., Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, ve Zonguldak Kömür Spor A.Ş., kulüplerine Ulusal Lisans verdi.



Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;
TFF 1.Lig'den; Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'den; Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor A.Ş, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine 3'er puan silme cezası verdi.

Bodrum BelediyesiKulüp Lisans SistemiAnkara DemirsporKardemir KarabüksporTarsus İdman Yurdu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar