Süleyman Atlı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya elde etti.



Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada milli güreşçi, finalde Rusya'dan Zavur Uguev ile karşılaştı.



İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.



