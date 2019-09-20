Nwakaeme siftah yapamadı

Trabzonspor’da üst üste gelen sakatlıklar en çok hücum bölgesini etkiledi. Bu sezon 4 Süper Lig ve 5 Avrupa Kupası maçı oynayan bordo-mavililerde geçtiğimiz sezonun en skorer oyuncusu olan Nwakaeme ilk on birde sahaya çıktığı 9 resmi müsabakada henüz golle tanışmazken skora da katkıda bulunamadı. Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 10 gol ve asist ile oynarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 gol atmıştı. Bu sezon 4 Süper Lig maçında 362 dakika sahada kalırken, 5 Avrupa Kupası maçında ise 349 dakika süre aldı. Söz konusu maçlarda skora katkı yapamayan oyuncu, geçtiğimiz sezonki performansını aratıyor.



Ekuban ve Rodallega’yı arıyor



Trabzonspor’un yıldız oyuncu Nwakaeme, geçtiğimiz sezon birlikte oynadığı Rodallega ile Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi olmuştu. Ekuban’ın da önemli katkı sağladığı ikiliden Denizlispor’a transfer olan Rodallega ligde 15 gol ve 3 asistle skora katkı yapmıştı. Rodallega’nın takımdan ayrılmasından sonra bordo-mavililer, 3. bölgeye Alexander Sörloth ve Daniel Sturridge’i transfer etti. Yeni transferlerle beklenen uyumu yakalayamayan Nwakaeme, sezona iyi bir giriş yapamadı. Ganalı oyuncu, Ekuban’ın da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası söz konusu bölgede partnerlerini arar oldu.



Sivasspor maçını bekliyor



Süper Lig’de ve Avrupa Kupası maçlarında henüz golle tanışamayan Nijeryalı oyuncu, 23 Eylül Pazartesi günü bordo-mavililerin deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçını beklemeye başladı.



Takım arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklardan dolayı moralsiz olduğu bilinen Nwakaeme’ye Teknik Direktör Ünal Karaman, moral vererek müsabakalara motive etmeye çalışıyor. Sivasspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen Nijeryalı oyuncu, hücum bölgesinde daha etkili performans ortaya koyarak, skora katkıda bulunmayı amaçlıyor.