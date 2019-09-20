Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında yarın evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 100 karşılaşmada 63 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibine 10 kez mağlup oldu. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı.



Son mağlubiyet Ankaragücü’ne



Süper Lig’de 14 maçtır sahasında kaybetmeyen Fenerbahçe, son mağlubiyetini Ankaragücü’ne karşı almıştı. Ankaragücü’ne geçtiğimiz sezon 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın sonunda ise Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmıştı.



En çok topla buluşan Fenerbahçe



Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla 119 kez buluşarak bu alanda lider konumda bulunuyor. Ankaragücü, 55 topla buluşma ile söz konusu kulvarda Gazişehir Gaziantep’in (54 buluşma) ardından en kötü ekip konumunda.



Gole katkı Kruse’dan



Fenerbahçe’de geride kalan 4 haftada en etkili isim yeni transfer Max Kruse oldu. Kanarya’nın ligde attığı son beş golün 3’ünün asistini yapan Max Kruse, bu başarılı grafiğini ilerleyen haftalarda da göstermek istiyor.