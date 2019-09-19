Deplasmanda dağıldık!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk oldu. Mücadele 4-2'lik ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.



Slovan Bratislava'nın golleri 14 ve 58. dakikalarda Sporar'dan, 90+2'de Ljubicic'ten ve 90+4'te Rharsalla'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Adem Ljajic 45. dakikada Bozhikov'un kendi kalesine attı.



Bu sonuçla Slovan Bratislava gruba 3 puanla başlarken Beşiktaş puanla tanışamadı.



Grubun ikinci maçında Beşiktaş sahasında Wolves'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Braga deplasmanına gidecek.







ROMA'DAN GOL YAĞMURU



Roma ile Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grugu ilk hafta maçında karşılaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 42. dakikada Caiçara kendi kalesine, 58. dakikada Edin Dzeko, 71. dakikada Zaniolo ve 90+3'te Kluivert attı.







Bu sonucun ardından Roma gruba 3 puanla başladı. Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına puansız başladı. Başakşehir, ikinci maç gününde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı sahasında ağırlayacak. Roma ise Wolfsberger deplasmanına gidecek.

