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Deplasmanda dağıldık!

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovan Brastislava'ya 4-2 mağlup olurken, Başakşehir'de Roma'ya deplasmanda 4-0 boyun eğdi.

Spor / 19 Eylül 2019 Perşembe 23:53
Deplasmanda dağıldık!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk oldu. Mücadele 4-2'lik ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Slovan Bratislava'nın golleri 14 ve 58. dakikalarda Sporar'dan, 90+2'de Ljubicic'ten ve 90+4'te Rharsalla'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Adem Ljajic 45. dakikada Bozhikov'un kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Slovan Bratislava gruba 3 puanla başlarken Beşiktaş puanla tanışamadı.

Grubun ikinci maçında Beşiktaş sahasında Wolves'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Braga deplasmanına gidecek.



ROMA'DAN GOL YAĞMURU

Roma ile Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grugu ilk hafta maçında karşılaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 42. dakikada Caiçara kendi kalesine, 58. dakikada Edin Dzeko, 71. dakikada Zaniolo ve 90+3'te Kluivert attı.



Bu sonucun ardından Roma gruba 3 puanla başladı. Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına puansız başladı. Başakşehir, ikinci maç gününde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı sahasında ağırlayacak. Roma ise Wolfsberger deplasmanına gidecek.

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