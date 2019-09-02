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Mario Lemina, Galatasaray'da

Sarıkırmızılı kulüp, Mario Lemina'yı 16 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Spor / 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:44
Mario Lemina, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30 Haziran 2020 tarihine kadar şirketimizin net 16 milyon avro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, Gabonlu futbolcuya net 2 milyon 50 bin avro sabit transfer ücreti ödeneceğine yer verildi.

AvroKamuyu Aydınlatma PlatformuSouthamptonGalatasaray


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