Gustavo transferinde mutlu son! Başkan açıkladı

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya yakın olduğu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.



Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Gustavo'nun sarı lacivertli yöneticilerle sözleşmenin son detaylarını görüşeceği öğrenildi.



Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Eyraud, 'Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den yeni bir teklif aldı ve ayrılmak istediğini söyledi. O, şu an Türkiye'de' ifadelerini kullandı.



Öte yandan transferin bittiği haberini Türk televizyonlarında ilk kez Beyaz Futbol duyurdu.