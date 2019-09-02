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Gustavo transferinde mutlu son! Başkan açıkladı

Ön libero bölgesine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Ayrıca Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud Luiz Gustavo transferini açıkladı. Haber Türk televizyonlarında ilk kez Beyaz Futbol programında duyuruldu.

Spor / 02 Eylül 2019 Pazartesi 00:40
Gustavo transferinde mutlu son! Başkan açıkladı
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Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya yakın olduğu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Gustavo'nun sarı lacivertli yöneticilerle sözleşmenin son detaylarını görüşeceği öğrenildi.

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Eyraud, 'Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den yeni bir teklif aldı ve ayrılmak istediğini söyledi. O, şu an Türkiye'de' ifadelerini kullandı.

Öte yandan transferin bittiği haberini Türk televizyonlarında ilk kez Beyaz Futbol duyurdu. 

FenerbahçeBeyaz FutbolTürkiyeSabiha Gökçen Havalimanı


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