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Florin Andone, Galatasaray'da

Sarıkırmızılı kulüp kiralama ücreti olarak The Brighton & Hove Albion'a 700 bin avro ödeyecek.

Spor / 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:37
Florin Andone, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Florin Andone ve kulübü The Brighton &amp; Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Profesyonel futbolcu Florin Andone ve kulübü The Brighton &amp; Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir.'

Kulüp, Rumen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini de açıkladı.

AvroKamuyu Aydınlatma PlatformuGalatasaray


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