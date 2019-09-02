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Diagne resmen Club Brugge'de

Galatasaray, Mbaye Diagne’nin 3 milyon 350 bin Euro karşılığında Belçika temsilcisi Club Brugge’e kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformun’a (KAP) bildirdi.

Spor / 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
Diagne resmen Club Brugge'de

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına Club Brugge’e kiralandı.

Sarı-kırmızılıların transfere ilişkin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.

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