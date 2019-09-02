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Abdoulay Diaby, Beşiktaş'ta

Siyahbeyazlı kulüp, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Spor / 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:04
Abdoulay Diaby, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz.' denildi.


Beşiktaş


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