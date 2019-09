Ümit Karan: Galatasaray'ın grubu ölüm grubu gibi

Ümit Karan, "Şu an Süper Lig'de kutsal bir ittifak var, hepsi de Galatasaray'a karşı. Son 4 haftada TFF ve karşı takımlar tarafından Galatasaray'a karşı yapılan hatalar çok tehlikeli işler. Şu an Türkiye'nin en iyi futbol takımı ve en iyi kadroya sahip olan takımı Galatasaray, son iki senenin de şampiyonu. Bu takımı engellemek için her şey deneniyor. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım" dedi.