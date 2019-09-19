Trabzonspor, Getafe'ye yenildi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk hafta maçında Getafe ile Trabzonspor, İspanya'da karşı karşıya geldi.



5 sene sonra Avrupa'da mücadele eden Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 yenilerek istediği gibi başlayamadı. İspanyol ekibi Getafe'ye galibiyeti getiren golü 18. dakikada Angel Rodriguez kaydetti.



Gruptaki bir diğer karşılaşmada Basel, Krasnodar'ı 5-0 mağlup ederken ilk haftayı averajla lider tamamladı. Trabzonspor ise averajla ilk haftayı 3. kapattı.



Bordo mavili takım, gruptaki bir sonraki maçında 3 Ekim tarihinde sahasında İsviçre ekibi Basel'i ağırlayacak.









