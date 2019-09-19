Emre, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı

Emre, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı.