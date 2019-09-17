Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Napoli - Liverpool: 2-0
Salzburg - Genk: 6-2
F Grubu
Inter - Slavia Prag: 1-1
Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0
G Grubu
Lyon - Zenit St. Petersburg: 1-1
Benfica - RB Leipzig: 1-2
H Grubu
Ajax - Lille: 3-0
Chelsea - Valencia: 0-1