Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.



E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:



E Grubu



Napoli - Liverpool: 2-0



Salzburg - Genk: 6-2



F Grubu



Inter - Slavia Prag: 1-1



Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0



G Grubu



Lyon - Zenit St. Petersburg: 1-1



Benfica - RB Leipzig: 1-2



H Grubu



Ajax - Lille: 3-0



Chelsea - Valencia: 0-1