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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Spor / 17 Eylül 2019 Salı 23:58
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Napoli - Liverpool: 2-0

Salzburg - Genk: 6-2

F Grubu

Inter - Slavia Prag: 1-1

Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0

G Grubu
Lyon - Zenit St. Petersburg: 1-1

Benfica - RB Leipzig: 1-2

H Grubu

Ajax - Lille: 3-0

Chelsea - Valencia: 0-1

BarcelonaPetersburgValenciaZenitLiverpool


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