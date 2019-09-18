Galatasaray, Club Brugge deplasmanından 1 puanla döndü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oldu.Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi oldu.









CİM-BOM 2. HAFTADA PSG İLE KARŞILAŞACAK



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 1 Ekim Salı günü Fransız ekibi PSG'yi sahasında konuk edecek. Club Brugge ise Real Madrid'e konuk olacak.



İLK 11'LER



Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta



Galatasaray: Muslera, Marcao, Luyindama, Mariano, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

