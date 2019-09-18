Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray, Club Brugge deplasmanından 1 puanla döndü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'la 0-0 berabere kaldı.

Spor / 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:02
Galatasaray, Club Brugge deplasmanından 1 puanla döndü
Foto Galeri için tıklayın

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oldu.Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi oldu.




CİM-BOM 2. HAFTADA PSG İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 1 Ekim Salı günü Fransız ekibi PSG'yi sahasında konuk edecek. Club Brugge ise Real Madrid'e konuk olacak.

İLK 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta

Galatasaray: Muslera, Marcao, Luyindama, Mariano, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

BabelBelçikaGalatasarayYükselen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar