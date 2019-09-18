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Fatih Terim'den Ali Koç'un sözlerine yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicil' sözlerine yanıt verdi.

Spor / 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:35
Fatih Terim'den Ali Koç'un sözlerine yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynadıkları maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz.' sözlerinin hatırlatılması üzerine de açıklama yaptı.



'GEREKİRSE CEVAP VERİRİZ'

Fatih Terim, Ali Koç'un sözlerine 'Maçtan evvel yapılan açıklamaları öğrendim, hedef buysa... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili rica edersiniz konuşmayalım. Sicilin parayla reklamla, nüfusla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz. Bugüne kadar herkes gerekeni aldı. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım isterseniz. Değer bulduğumuz şeylere, gerekirse cevap veririz.' diyerek yanıt verdi.

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