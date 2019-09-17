Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fatih Terim'in Avrupa karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak. Terim yönetimindeki Aslan, Avrupa arenasında 30 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 15 beraberlik aldı.

Spor / 17 Eylül 2019 Salı 10:36
Fatih Terim'in Avrupa karnesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın akşam deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele edecek. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 72 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 27 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 15 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 48. maç

66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 48. kez sahne alacak. Terimli Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, 24 kez de rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

Galatasaray, Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde kulübün ve Türkiye'nin futbolda ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 döneminde finalde İngiliz ekibi Arsenal'i geçerek UEFA Kupası'nı kazandı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı ve İspanyol temsilcisi Real Madrid'e elendi.

AvrupaTeknik DirektörBelçikaGalatasarayÇeyrek Final


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar