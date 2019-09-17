Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Club Brugge maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



'BELHANDA BİZİM İÇİN ANAHTAR GİBİ'



Belhanda'nın sakat olduğu için maçta yer alamayacağını söyleyen Terim 'Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. 'Anahtar' kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan bir tanesi... Alternatifi de pek yok. Beklemediğimiz anda yaşadığımız beklemediğimiz bir kayıp. Belki yazılanlardan daha kısa sürede dönecek ama yapacak da bir şey yok'







'OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIZI DÜŞÜNÜYORUM'



Süper Lig'de oynadıkları oyundan memnun olmadığını söyleyen Terim, 'İlk 4 haftada mutlu olmam söz konusu değil. 5 puan kaybettik. Nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her maç kırmızı kart görmemiz, bunlar da önemli değil. Sonuçta kaybettik. Oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sonuçta 4-5 futbolcusu yeni olan bir takımız' şeklinde konuştu.







'DİAGNE KENDİ TAKIMI İÇİN KAZANMAK İSTEYECEKTİR'



Mbaye Diagne'nin yarınki maçta rakip olacağı hatırlatılan Fatih Terim, 'Takımlar arasında oyuncu geçişlerine her zaman sıcak bakmışımdır. Kiralık verdiğim oyunculara da bir şart koymadım. Orada oynayamaz, buraya gidemez demiyorum. Diagne, bu isimlerden birisi. Diagne'ye takımımıza katkısı için teşekkür ediyorum. O da kendi takımı için kazanmak isteyecektir. Bu da çok doğal' açıklamasında bulundu.



Basın toplantısının ardından Galatasaray, son hazırlığını maçın oynanacağı statta yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Club Brugge ile Galatasaray, yarın TSİ 19.55'de Belçika'da karşı karşıya gelecek.